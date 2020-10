Covid, Guerra (Oms): "Contagi più da bus e movida che dalla scuola"

LaPresse

Le scuole in Italia "sono in sicurezza, ma portano a un aumento dei casi perché si tratta di una comunità ampia che si apre e contribuisce in maniera non ragguardevole alla diffusione del virus, ma in modo crescente". Lo ha detto il vicedirettore delle iniziative strategiche dell'Oms, Ranieri Guerra, sottolineando però che sono "l'intasamento del trasporto pubblico, la ristorazione e gli eventi mondani ad aver portato alla diminuzione della cautela".