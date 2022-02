Covid, Green pass illimitato a chi ha fatto booster o ai guariti con due dosi di vaccino

Dad per 5 giorni se cinque positivi in scuola infanzia e nidi - I bambini da 0 a 6 anni (scuole infanzia e nidi) andranno in Dad per cinque giorni se in classe ci sono più di cinque casi positivi al Covid. E' l'orientamento che emerge dalla cabina di regia sul Covid. La Dad - viene spiegato - scatterà per tutti, dal momento che a questa età i bambini non sono vaccinabili e stanno in classe senza mascherina.

Da elementari no Dad ai vaccinati, solo autosorveglianza - A partire dalle scuole elementari scolari e studenti vaccinati non andranno più in Dad: è l'orientamento emerso nel corso della cabina di regia che si è svolta a Palazzo Chigi sulle nuove regole Covid per le quarantene a scuola. La didattica a distanza scatterà quindi solo per i non vaccinati o guariti e durerà 5 giorni. Per la scuola primaria la Dad scatterà dopo 5 casi positivi in classe, per la scuola secondaria se si superano i due casi.

In zona rossa verso stop restrizioni vaccinati booster - Anche nelle zone rosse varranno per i vaccinati con dose booster le regole di zone bianche, gialle e arancioni e quindi per loro non scatterà il lockdown. E' l'orientamento che emerge al termine della cabina di regia Covid a Palazzo Chigi. Di fatto, spiegano fonti governative, per i vaccinati non dovrebbero esserci più distinzioni tra i colori delle regioni. La discussione sulla norma dovrebbe essere fatta in Consiglio dei ministri.