Covid, governo verso proroga stato di emergenza per 2 o 3 mesi

Ansa

Il governo, stando a quanto emerso, pensa a prorogare lo stato di emergenza "per due o tre mesi". Il regime "speciale" creato per affrontare la pandemia scade il 31 dicembre ed è prorogabile, così come è previsto dalla legge varata dal governo Conte 2, fino al 31 gennaio 2022. Oltre questa data, per prolungare lo stato di emergenza, è necessaria una nuova legge.