Covid, governo impugnerà decisione di De Luca su slittamento aperture scuole

Il governo è intenzionato a impugnare la decisione del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, di non riaprire le scuole elementari e medie il 10 gennaio a causa dell'aumento dei casi di Covid. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Per portare avanti il procedimento di impugnazione è necessario un passaggio in Consiglio dei ministri.