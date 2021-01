Covid, gli esperti: "Un passo in avanti l'ok di Aifa alla ricerca sugli anticorpi" | Palù: "Una buona notizia"

Il via libera dell'Agenzia italiana del farmaco alla ricerca sugli anticorpi monoclonali è "un passo in avanti molto importante per l'approvazione di nuovi medicinali anti-Covid, a carico del Ssn, per il loro uso emergenziale". Lo sostengono il farmacologo Carlo Centemeri, della Lorenzini Medical Foundation MI-NY, e il virologo Francesco Broccolo, dell'Università di Milano Bicocca. E il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù, commenta: "E' una buona notizia e può rivelarsi un'ottima risorsa".