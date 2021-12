Covid, giovedì nuovo record di Green pass scaricati: quasi 1,2 milioni

Ansa

Un nuovo record di Green pass scaricati, esattamente 1.191.447, è stato registrato giovedì a poche ore dall'entrata in vigore delle misure sul certificato verde "rafforzato" introdotto dal nuovo decreto a partire dal 6 dicembre. In particolare, secondo quanto emerge dai dati del governo, sono stati 498.888 i Green pass scaricati per avvenuta vaccinazione, 682.493 quelli per l'effettuazione di un tampone e 10.066 per guarigione dal Covid.