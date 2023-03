Covid, Gimbe: in calo contagi (-9,4%) e morti (-6,6%)

Sul fronte Covid negli ultimi sette giorni si registra un calo dei contagi del 9,4% e delle morti del 6,6%.

E' quanto emergenza dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, dal quale emerge anche come siano stabili i ricoveri (-1%) e in lieve risalita le terapie intensive (+3%). Rispetto alla settimana precedente, Gimbe evidenzia anche deciso calo del numero delle persone in isolamento domiciliare (144.636 contro 165.641).