Covid, Gimbe: lento calo dei casi settimanali (-6,5%), ricoveri stabili

Per la seconda settimana consecutiva, Gimbe rileva una lieve riduzione dei nuovi casi settimanali che si attestano a quota 438.751 contro 469.479 della settimana precedente, ma si tratta di dati condizionati da situazioni regionali e locali molto eterogenee. Nella settimana

6-12 aprile si rileva infatti un incremento percentuale dei nuovi casi in 6 Regioni (dal +2,9% dell'Emilia-Romagna al +27,4% della Valle D'Aosta) e una riduzione in 15 (dal -0,8% della Lombardia al -20,1% della Basilicata).

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, è stabile l'occupazione dei posti letto in area medica con -39 (10.207 contro 10.246) e nelle terapie intensive con un -8 (da 471 a 463). Tornano sotto quota mille i decessi negli ultimi 7 giorni: 929 (61 di questi riferiti a periodi precedenti) con una media di 133 al giorno rispetto ai 150 della settimana precedente (quando erano stati 1.049).

Gli attualmente positivi sono 1.228.745 contro 1.274.388 della settimana precedente mentre le persone in isolamento domiciliare 1.218.075 rispetto a 1.263.671 del rilievo del precedente periodo.

Per quanto riguarda i vaccini, calano ancora i nuovi vaccinati: 8.501 rispetto ai 9.668 della settimana precedente (-12,1%). Al 13 aprile l'85,6% della popolazione (50.742.940 persone) ha ricevuto almeno una dose di vaccino (+8.359 rispetto alla settimana precedente) e l'84,1% (49.808.870) ha completato il ciclo vaccinale (+30.133). Le coperture con almeno una dose oscillano dal 99,4% degli over 80 al 37,6% della fascia 5-11. Restano però 6,9 milioni di persone che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino: di queste, 2,65 milioni sono temporaneamente protette in quanto guarite da Covid-19 da meno di 180 giorni, ma sono attualmente vaccinabili circa 4,25 milioni di italiani.

