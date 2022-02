Covid, gestori discoteche: "Il governo mantenga gli impegni"

"Moltissimi si stanno organizzando per aprire l'11 febbraio, ma allo stesso tempo molti non apriranno perché non hanno più fiducia nel governo". Lo ha detto Gianni Indino, presidente del Silb-Fipe Emilia-Romagna, il sindacato dei locali da ballo, a proposito della ventilata riapertura delle discoteche. "Sono convinto che il governo farà la sua parte perché è giunto il momento di iniziare ad allontanare la paura che ci ha bloccato per due anni".