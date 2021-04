Covid, Gelmini: non è liberi tutti, spazi di libertà da gestire

ansa

"Attenzione, non è il 'liberi tutti'. I dati della relazione che il Comitato tecnico scientifico ha fatto in cabina di regia ci dicono che abbiamo conquistato degli spazi di libertà, da gestire con grande prudenza. Draghi ha parlato di rischio calcolato ma dobbiamo procedere con gradualità evitando movida e assembramenti". Così il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, al Corriere della Sera, circa le "riaperture" nel Paese.