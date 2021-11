Covid, Gelmini: "Al momento niente nuove restrizioni ma valuteremo"

Ansa

Il ministro per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, fa chiarezza sulle intenzioni del governo riguardo alle possibili nuove restrizioni causate dall'aumento dei contagi da Covid-19. "In Italia abbiamo l'84% di cittadini vaccinati con due dosi, l'esecutivo sollecita la terza dose e ha assunto decisioni sui mezzi di trasporto, per il momento si ferma qui", ha detto, sottolineando che si valuterà "strada facendo se servirà cambiare l'assetto".