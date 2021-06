Covid, Garavaglia: ok vaccino ai turisti in casi eccezionali, altrimenti è caos

ansa

"Sono favorevole con buon senso alla seconda dose vaccinale per turisti stranieri che vengono in Italia o per italiani che si muovono per un periodo particolarmente lungo". Così il ministro al Turismo, Massimo Garavaglia, al Festival dell'Economia di Trento. "Le Regioni hanno raggiunto una copertura importante e quest'estate potremo avere dei margini per trattare queste eccezioni. Certo se diventa una regola diventa un caos", aggiunge.