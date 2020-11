Covid, fonti: nel  nuovo Dpcm stop a ristoranti a Natale e Santo Stefano 

Ristoranti chiusi a Natale e Santo Stefano . E' la decisione verso cui si starebbe orientando il governo per il prossimo Dpcm . Stando a quanto emerso nel decreto, che sarà varato entro il 3 dicembre, verrà confermato il coprifuoco dalle 22 alle 6 di mattina.

Tra le indiscrezioni emerse anche quella di orari prolungati per i negozi, per evitare assembramenti a causa dello shopping natalizio. I negozi potranno quindi restare aperti fino alle 21 o anche oltre, purché si rispetti il coprifuoco in vigore dalle 22.