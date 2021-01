Covid, Fondazione Einaudi: vaccini? L'Italia è ferma, la Germania corre

Ansa

La Fondazione Einaudi bacchetta l'Italia per la campagna vaccinale che va a rilento: a fronte di 45mila vaccinazioni effettuate, segnala, in Germania ne sono già state fatte 165.575. E poi osserva: "Piccolo e semplice promemoria: per vaccinare solo il 50% degli italiani in 10 mesi occorrono circa 60 milioni di inoculazioni (30 X 2). Bisogna procedere alla media di 200.000 vaccinazioni al giorno".