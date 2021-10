Covid, Figliuolo: vaccinato l'86% degli over 12, obiettivo è il 90%

"Stiamo riscoprendo la normalità grazie all'effetto di una campagna vaccinale senza precedenti, che ha portato in pochi mesi a proteggere oltre 46,5 milioni di italiani, che rappresentano circa l'86% della popolazione over 12". Così il Commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, sottolineando che "la campagna sta continuando, il nostro obiettivo è sfondare la quota dell'86% e andare al 90%".