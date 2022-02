Covid, Figliuolo: senza vaccino 3,2 milioni over 12, ancora 1,2 mln over 50

Sono 3.232.513 gli italiani senza una dose di vaccino.

Dai 5 anni in su i non vaccinati sono 4.847.910. Questi i dati del Report settimanale sulla Campagna vaccinale anti Covid curato dalla struttura commissariale per l'emergenza guidata dal generale Figliuolo. Gli over 50 non vaccinati sono 1.282.000. 929.250 le dose distribuite nell'ultima settimana.