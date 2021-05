Covid, Figliuolo alle Regioni: vaccinare gli over 60

Ansa

"Lo chiedo a tutti i presidenti, di andare avanti con il piano: è facile farsi prendere dalla propaganda, e dire 'apro questa categoria o un'altra', ma se noi non mettiamo in sicurezza gli over 60, che sono quelli che hanno il 95% di probabilità di finire in ospedale, non ne usciamo più". E' l'appello del commissario all'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, alle Regioni. "In queste due settimane ci dobbiamo concentrare su queste categorie".