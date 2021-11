Covid, Fiaso: il 74% dei ricoverati in terapia intensiva non vaccinati

IPA

Il 74% dei ricoverati Covid in terapia intensiva non ha ricevuto alcuna dose di vaccino o non ha completato il ciclo vaccinale: solo il 26% dei pazienti positivi ricoverati in terapia intensiva ha completato il ciclo vaccinale. E' quanto emerge dal secondo monitoraggio Fiaso (Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere) con la rilevazione dei dati effettuata il 16 novembre.