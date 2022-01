Covid, Fiaso: frenata di ricoveri e intensive più forte di ultimi 3 mesi

Afp

Secondo la rilevazione dei 20 ospedali sentinella della Fiaso, nell'ultima settimana si è registrata una frenata dei ricoveri per Covid, sia nei reparti ordinari sia nelle terapie intensive. E' il rallentamento più significativo degli ultimi tre mesi. "I ricoverati per Covid nei reparti diminuiscono del 2,5%, nelle intensive dell'8%. I non vaccinati sono il 60% del totale e tra i vaccinati in rianimazione il 72% non aveva ancora fatto la terza dose", si legge in una nota.