Covid, Fiaso: calano ricoveri (-9%) e terapie intensive (-6,3%)

Quarta settimana con il segno meno per la curva dei ricoveri Covid.

Dal monitoraggio del 10 gennaio della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, i ricoveri risultano in calo del 9% rispetto a 7 giorni fa mentre le terapie intensive diminuiscono del 6,3%. Il 67% dei pazienti è ricoverato con conseguenze gravi dell'infezione da SarsCov2 e si tratta per il 30% di soggetti non vaccinati. "Guardiamo con cauto ottimismo a questi dati. Le prossime due settimane - afferma il presidente della Fiaso, Giovanni Migliore - saranno determinanti per capire le ricadute sugli ospedali dell'aumento dei casi".