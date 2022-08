Covid, Fiaso: calano ancora i ricoveri, -13,7% in 7 giorni

Rallenta ancora la curva dei ricoveri Covid.

Il numero complessivo dei pazienti presenti negli ospedali, sia nei reparti ordinari sia nelle terapie intensive, in una settimana è calato del 13,7%. È quanto emerge dal report del 16 agosto degli ospedali sentinella aderenti alla rete Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere). Prosegue, dunque, per la seconda settimana consecutiva la riduzione dei ricoverati: nella rilevazione del 9 agosto era stato registrato un calo netto del 20%. I pazienti ricoverati per Covid sono il 42% mentre quelli con Covid sono il 58%.