Covid, Federalberghi: subito vaccini a operatori del turismo

"Serve vaccinare tutti gli operatori del settore turistico: la sicurezza delle vacanze passa per il vaccino e non per il green pass". Lo sostiene Paolo Manca, vice presidente nazionale di Federalberghi e presidente dell'associazione in Sardegna. "Abbiamo chiesto alla Regione di organizzare questo sistema e presentato protocolli ma non abbiamo avuto risposta", dice, aggiungendo che "non accettiamo ragionamenti su eventuali passaggi in zona gialla".