Covid, falsi vaccini: Madame e Camila Giorgi verso processo

Sulla questione Covid e falsi vaccini, arriva la chiusura delle indagini per la cantante Madame (vero nome Francesca Calearo), la tennista Camila Giorgi e altre 23 persone.

L'inchiesta della procura di Vicenza riguarda le false vaccinazioni per ottenere il green pass. Tra le persone coinvolte i medici che hanno rilasciato, secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, la false attestazioni di avvenuta vaccinazione che, però non era mai stata effettuata. Per tutti le accuse sono, a vario titolo, di falso ideologico in atto pubblico, peculato, corruzione.