Covid, Ema: verso campagne di vaccinazione una volta l'anno

Le "campagne di vaccinazione" contro il Covid "potrebbero svolgersi principalmente una volta l'anno, all'inizio dell'inverno".

Lo ha detto il responsabile della strategia vaccinale dell'Ema (Agenzia europea del farmaco), Marco Cavaleri, nel suo briefing mensile con la stampa. "Stiamo discutendo con i partner internazionali i criteri e il processo per un aggiornamento dei vaccini". La proposta arriva mentre la situazione epidemiologica in Europa è in costante miglioramento, con i contagi al livello più basso negli ultimi 12 mesi.