Covid, Ema: 1 settembre valutazione su vaccini aggiornati contro varianti

Il Comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea del farmaco si riunirà il primo settembre per valutare due richieste di autorizzazione di vaccini mRna per il Covid adattati per il ceppo originale e la subvariante BA.1 Omicron.

Lo ha annunciato l'Ema in una nota. Una domanda è stata presentata da Moderna per Spikevax e una da Pfizer BioNTech per Comirnaty.