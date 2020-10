Covid e biglietti aerei: sui rimborsi di Alitalia è ancora caos

È una vera e propria odissea quella di alcuni clienti Alitalia che aspettano da mesi il rimborso di biglietti di voli cancellati durante il lockdown. Non sono bastati i richiami dell'Unione Europea, dell'Antitrust o gli interventi normativi del governo: l'ex compagnia di bandiera non starebbe restituendo i soldi incassati per i viaggi mai effettuati, come segnalano numerosi cittadini a "Striscia la Notizia".



"Ha bloccato tutti i rimborsi alle agenzie di viaggio per tutti i biglietti emessi durante il lockdown", spiega il titolare di un'agenzia di Messina. "A me è stato cancellato il volo per la chiusura di Linate, Alitalia non mi ha mai avvisato e non è mai arrivato nemmeno il voucher promesso", aggiunge Rosa Leffi, una cliente della compagnia. Eppure la normativa europea "prevede sette giorni per i rimborsi": "Alitalia lo ha promesso all'Antitrust, ma questo non è ancora accaduto", aggiunge l'avvocato Francesco Luongo, del Movimento difesa del cittadino.