Alitalia cancella il Roma-Malpensa, dal 1 ottobre non volerà più dallo scalo varesino

Dal prossimo 1 ottobre Alitalia non volerà più dall'aeroporto di Milano Malpensa. I voli rimasti operativi in partenza dallo scalo varesino, a causa del Covid, erano infatti solo i due giornalieri diretti a Fiumicino e che ora Alitalia ha deciso di cancellare. E' la prima volta dall'inaugurazione dello scalo della brughiera nel 1948 che la compagnia aerea nazionale resterà senza voli da e per Malpensa.