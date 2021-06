Covid, Draghi: "Sì ai vaccini ai minori, ma ora priorità agli over 50"

IPA

I vaccini anti-Covid "vanno somministrati ai minorenni". E' quanto sostiene il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sottolineando in Senato di non essere d'accordo sul fatto che i vaccini "non vadano fatti a minori. ll problema è vedere se ora è questa la priorità. E la priorità al momento è cercare di vaccinare tutti gli over 50. Questo è l'obiettivo principale in vista dell'autunno".