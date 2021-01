Covid, dottoressa in pensione si offre come volontaria per eseguire vaccini ma viene rifiutata

Maria Foschini è un medico in pensione che si è offerta come volontaria per la somministrazione dei vaccini anti Covid-19 ed è stata respinta. "Ho sentito che mancavano sanitari e, con l'esperienza che ho, ho pensato fosse giusto partecipare a questa emergenza", racconta a "Fuori dal Coro" la pediatra e neonatologa di Roma, che ha esercitato per ben 43 anni.



"Mi sono iscritta al bando ma mi hanno risposto per email che non accettavano volontari", ha aggiunto. La dottoressa ha quindi scritto anche al commissario Domenico Arcuri per ribadire la sua volontà di mettere a disposizione dello Stato la sua grande esperienza, anche nell'organizzazione delle campagne vaccinali. Nessuno però le ha risposto.