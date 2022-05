Covid, dottor Paolo Bonfanti: “Individuata nuova variante, è più contagiosa delle precedenti”

In Italia circola una nuova variante di Coronavirus: si chiama Omicron 4.

dottor Paolo Bonfanti, Direttore Malattie Infettive San Gerardo di Monza

È stata isolata per la prima volta dagli operatori dell’ospedale San Gerardo di Monza, proprio alla vigilia dell’addio all’obbligo di Green Pass e delle mascherine quasi ovunque. “Il virus non sparisce per decreto – spiega il– circola ancora. La nuova variante è ancora poco diffusa nei Paesi europei, ma in Sud Africa, dove è stata scoperta qualche settimana, è già diventata la variante prevalente”.

Omicron 4 è ancora più contagiosa delle varianti precedenti -

Questa nuova variante si sta avvicinando molto, siamo già a 12-14, che è tantissimo

“Per dare un termine di paragone sulla contagiosità di Omicron 4 basta confrontarla con il morbillo che è la malattia più trasmissibile con un indice di replicazione tra i 14 e i 18." ha concluso il dottor Bonfanti.