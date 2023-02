Vaccino Covid, Gimbe: crollo della somministrazione della quarta e quinta dose

Crollano le somministrazioni della quarta (-31%) e della quinta dose (-22,4%) dei vaccini anti-Covid.

Lo rivela il monitoraggio indipendente settimanale della Fondazione Gimbe, che sottolinea come il tasso di copertura nazionale per le quarte dosi sia del 31,1%, con nette differenze regionali: dal 14% della Calabria al 44,6% del Piemonte. Per le quinte dosi, la media nazionale è del 14,8%, anche in questo caso con forti oscillazioni: dal 5% della Campania al 28% del Piemonte.