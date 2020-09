Covid, De Magistris: "Da Briatore parole e comportamenti che hanno contribuito a diffusione"

Luigi De Magistris non vuole mancare di rispetto a nessuno, ma condanna senza mezzi termini l'atteggiamento avuto da Flavio Briatore questa estate in relazione alla pandemia.

"Le sue dichiarazioni e alcuni comportamenti in alcuni locali hanno contribuito alla diffusione del virus", ha dichiarato il sindaco di Napoli, in collegamento con "Mattino Cinque", a un giorno dall'entrata in vigore dell'ordinanza regionale sull'obbligo delle mascherine anche all'aperto.

"Dal 20 luglio al 15 agosto c'è stato un calo di attenzione notevole, in tutto il Paese e in alcuni ambienti in particolare soprattutto tra chi ha più soldi e possibilità di viaggiare", aggiunge l'ex magistrato. "Si può trovare un punto di equilibrio", conclude De Magistris.