Covid, dall'Italia torna in Kazakistan per assistere i genitori malati: si contagia e muore a 20 anni | L'Università di Cassino le riconosce la laurea alla memoria

Sito ufficiale

Quando il Covid ha colpito i suoi genitori, non ha esitato a tornare a casa, in Kazakistan, per assisterli. Poi si è contagiata anche lei ed è morta. Con lei sono deceduti sua madre e suo padre. E' sopravvissuto solo il fratellino di soli 10 anni. E' la triste storia di Altynay Rakhimova, una studentessa 20enne iscritta al corso di laurea triennale in Economics and Business all'Università di Cassino (Frosinone) e venuta a mancare a luglio. Ora l'ateneo ha deciso di conferirle la laurea alla memoria.