Usa, a scuola fa da infermiera ai compagni: muore a 10 anni di Covid

"Le facevano fare l'infermiera" - Teresa Sperry frequentava la quinta elementare alla Hillpoint School di Suffolk e i suoi insegnanti le avevano affidato il compito di accompagnare in infermeria i ragazzi malati della sua classe. "Mia figlia era sana. E sarebbe ancora qui se le altre famiglie non avessero mandato i bambini malati a scuola. Oltre ad accompagnare i bambini che non stavano bene in infermeria, nel caso in cui dovessero andare a casa doveva anche andare a prendere il loro zaino e consegnarlo agli alunni", dice la mamma, Nicole.

Morta dopo cinque giorni di malattia - La piccola ha cominciato ad accusare i primi sintomi il 22 settembre. Inizialmente ha avuto mal di testa, poi febbre e una brutta tosse. La situazione è peggiorata velocemente e Teresa è stata ricoverata d'urgenza in ospedale, dove è morta pochi giorni dopo. Il risultato del tampone, positivo al Covid, è arrivato dopo il decesso.

La scuola: "Gli adulti sono tenuti ad occuparsi dei bambini sospetti" - La portavoce delle scuole pubbliche di Suffolk ha detto a The Virginian-Pilot che, secondo le regole delle scuole, sono gli adulti e non i loro compagni ad occuparsi dei bambini con possibili sintomi di Covid e spiega che sono in corso indagini negli istituti per garantire che il protocollo venga seguito rigorosamente.

Nei bambini i casi mortali di Covid sono molto rari. Ma la variante Delta ha fatto crescere i contagi tra i giovanissimi, anche perché i più piccoli non vengono ancora vaccinati. L'American Academy of Pediatrics fa sapere che quasi 5,9 milioni di bambini sono risultati positivi al virus dall'inizio della pandemia.