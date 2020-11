Covid, dal San Raffaele duro attacco a Burioni: "Pronto soccorso? Non conosce la realtà"

"In merito al tweet postato dal professor Roberto Burioni, nel quale si fa riferimento ai pronto soccorso, il Gruppo San Donato e l’università Vita-Salute San Raffaele" di Milano "si discostano dal pensiero del professore, in quanto le sue considerazioni sono del tutto infondate dal momento che non è a conoscenza della realtà clinica che si vive nei pronto soccorso e nei reparti Covid". Fa inevitabilmente parecchio "rumore" la forte presa di distanze da parte del San Raffaele nei confronti del noto virologo che lavora per lo stesso Gruppo. Burioni, sui propri account social, aveva scritto "Basta bugie. Basta bugie. Basta Bugie" facendo riferimento ad "alcuni" esperti che "dicono che i pronto soccorso sono affollati da persone in preda al panico".