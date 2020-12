Covid, dal governo "tolleranza zero" per le feste natalizie

Ansa

Alberghi di montagna chiusi per tutte le vacanze natalizie e quarantena per chi decide di trascorrerle all'estero. Il governo, per combattere l'emergenza Covid sceglie di blindare l'Italia. I ministri Speranza e Boccia illustreranno ai governatori di Regione le direttive per questo dicembre: impianti sciistici chiusi, niente spostamenti tra Regioni e scuole chiuse fino al 7 gennaio le altre principali indicazioni.