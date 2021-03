Covid, da oggi mezza Italia in rosso: spostamenti solo se necessari

Ansa

Mezza Italia da oggi è in zona rossa, il resto è in arancione e la Pasqua si conferma blindata. Dopo gli ultimi assembramenti di domenica, che hanno richiesto in qualche caso l'intervento delle forze dell'ordine, ci si dovrà abituare alle nuove, ma già sperimentate, regole: spostamenti solo se necessari, negozi chiusi tranne farmacie e alimentari, sport da soli e vicino casa, didattica a distanza. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5.