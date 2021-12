Covid, da oggi in vigore il Super Green pass

Ansa

Scatta da oggi il nuovo Green pass rafforzato, con maggiori limitazioni per chi non si è sottoposto al vaccino. Non mancano le polemiche, ma soprattutto le preoccupazioni per i controlli: sotto osservazione soprattutto trasporti pubblici e mense. Con l'entrata in vigore delle nuove norme, in zona arancione, senza Super Green pass, stop anche al caffè al bancone del bar.