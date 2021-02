Covid, da Milano a Napoli i teatri si illuminano: "Vogliamo ripartire" 

Quando i teatri hanno dovuto chiudere per l'emergenza Covid non potevano di certo immaginare che i riflettori sarebbero rimasti spenti per un anno. E così, esattamente dodici mesi dopo, hanno deciso di risplendere per dire al governo che adesso è il momento di ripartire. Da Milano a Napoli, passando per Bologna e Piacenza, da quelli più piccoli fino ai grandi nazionali, hanno aperto e illuminato i propri edifici per una sera.