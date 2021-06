Covid, da lunedì tutta l'Italia diventa zona bianca: via le mascherine all'aperto | Figliuolo ammette: "Su AstraZeneca si poteva comunicare meglio"

Lunedì tutta l'Italia entra il zona bianca , senza obbligo di mascherina all'aperto , tranne che in Campania. Il commissario Figliuolo si dice "assolutamente convinto" che entro fine settembre si raggiungerà l'immunità di gregge , con l'80% dei vaccinabili immunizzati anche se, ammette, "su AstraZenca si poteva comunicare meglio". Ricciardi avverte però che contro la variante Delta bisogna mantenere le cautele per evitare una nuova ondata.

Solo due le eccezioni. A Norcia il sindaco Nicola Alemanno ha firmato il provvedimento con cui proroga per sette giorni, fino al 4 luglio, l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. La misura è stata adottata su richiesta del Commissario regionale per l'emergenza Covid, Massimo D'Angelo poiché l'incidenza dei casi settimanali è superiore a 200 su 100mila abitanti ma nessuno legato alla variante Delta. Terranno la mascherina all'aperto anche i cittadini campani. Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha deciso di confermare l'obbligo a causa dei nuovi casi legati proprio alla variante, e per il rallentamento della campagna vaccinale.

L'appello ai giovani: "Siate responsabili" Il commissario all'emergenza Francesco Figliuolo lancia un appello ai giovani: "Devono poter tornare in discoteca con atteggiamento responsabile e con il green pass". "Devono riappropriarsi della propria socialità, della libertà e riprendere il gusto del futuro, come ha detto il presidente Draghi - aggiunge il generale -. La vaccinazione è un atto importante, di consapevolezza e responsabilità. Con quella dei giovani si limita la circolazione del virus e quindi anche delle varianti".

Caccia agli over 60 non ancora vaccinati Restano però da vaccinare oltre due milioni e mezzo di ultrasessantenni, la fascia d'età che rischia di più con il coronavirus, che non hanno ancora ricevuto neppure una dose. Il commissario promette l'impiego di 50 team mobili per andare a scovare gli over 60 che non sono riusciti o non hanno voluto prenotarsi, specie nei luoghi più impervi e isolati del Paese.

Figliuolo rassicura: "Arriveremo all'immunità di gregge" Figliuolo non ha dubbi nel confermare l'obiettivo dell'80% di vaccinati - l'immunità di gregge o di comunità - entro fine settembre, su una platea di 54 milioni di persone. Elogia il comportamento degli italiani e fa mea culpa su AstraZeneca un po' a nome di tutte le autorità. "Nonostante tutto i nostri concittadini hanno dimostrato di essere migliori di questa confusione che si è creata - dice -. Su AstraZeneca ci sono state più di 10 indicazioni diverse nel tempo, ma questo è figlio di un virus nuovo e sconosciuto e dei progressi della farmacovigilanza. Ci sono state delle motivazioni da parte della gente. Forse si poteva comunicare meglio".

Variante Delta, nuovo lockdown in Sudafrica Restano i timori sulla variante Delta. Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute per il coronavirus e docente di Igiene all'università Cattolica di Roma, chiede "cautela anche nei viaggi per evitare gli errori e la superficialità della scorsa estate". In Sudafrica il presidente Cyril Ramaphosa ha imposto un nuovo lockdown di due settimane per combattere il rapido diffondersi della variante. "Tutti gli assembramenti, sia all'interno che all'esterno, sono vietati", ha annunciato.