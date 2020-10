Covid, Crisanti: con 10-12mila casi nessun sistema può tracciare

"Convivere col virus significa portarlo al livelli trasmissione bassa in modo da mantenere una qualità di vita decente e portare avanti l'economia. Si fa solo interrompendo le catene di trasmissioni, ma con 10-12mila casi al giorno nessun sistema è in grado di farlo". Lo ha detto il virologo Andrea Crisanti a Rai 3, Con la capacità che abbiamo tra 1.500 e 2mila casi al giorno "già non siamo più in grado di fare il tracciamento", ha aggiunto.