Covid, costituita allo Spallanzani task force per la nuova variante

L'istituto Spallanzani di Roma ha costituito una task force per analizzare la variante sudafricana del Covid e "predisporre il sequenziamento dei ceppi". "Grazie al ministero degli Esteri - si legge in una nota -, l'istituto si è messo in contatto con l'ambasciatore italiano in Sudafrica, Paolo Cuculi, che sta facilitando i contatti con il centro malattie infettive sudafricano. Discuteremo insieme i dati e ci confronteremo sulle misure da adottare".