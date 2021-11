Covid, Costa: "Oggi non c'è tema obbligo vaccino per altre categorie"

IPA

L'obbligo del vaccino anti-Covid "è una questione che il governo non ha mai escluso e se ci fosse la necessità di ampliarlo ad alcune categorie, siamo pronti a farlo". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa specificando, tuttavia, che a oggi questo tema non c'è. In settimana è prevista "una decisione rispetto all'obbligo vaccinale della terza dose per le categorie per cui è già previsto l'obbligo del ciclo primario", ha concluso Costa.