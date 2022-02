Covid, Costa: "Lo stato d'emergenza non sarà prorogato oltre il 31 marzo"

IPA

"Lo stato d'emergenza non sarà prorogato oltre il 31 marzo". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, intervenendo alla trasmissione televisiva "Tagadà". "L'obiettivo del governo - ha sottolineato - è questo e credo che, certamente, ci saranno le condizioni per non prorogarlo". Inoltre, ha aggiunto, si sta valutando se "dall'11 febbraio togliere l'obbligo di mascherine all'aperto non solo nelle zone bianche, ma su tutto il territorio nazionale".