Covid, Costa: dall'1 aprile stop Super Green pass per locali all'aperto

Ci saranno situazioni in cui il Super Green pass non sarà più necessario, ad esempio per bar, ristoranti e altri locali all'aperto. Credo sicuramente questo da aprile non sarà più necessario". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. "Poi si procederà con altri allentamenti e credo che entro giugno avremo uno scenario che ci consentirà di arrivare all'estate senza restrizioni".

Il virus c'è ancora, ma sono numeri gestibili Il governo si prepara alle riaperture e a stilare una road map che disattivi mano a mano le restrizioni, con la massima cautela dato che nonostante le prime pagine dei giornali siano focalizzate sulla guerra in Ucraina, il virus c'è ancora. L'indice Rt è infatti risalito a 1, spinto dai nuovi casi, soprattutto al Sud, e alle tre sottovarianti di Omicron. Ma come ha spiegato Costa "fortunatamente siamo davanti a numeri gestibili e la pressione sugli ospedali è assolutamente sotto controllo". Lo ha affermato anche il viceministro Sileri, che si tratta di "un aumento dei contagi che non è peroò significativo finché non vedi un aumento dei ricoveri che, invece, non c'è. La situazione è francamente sotto controllo".

Stop all'obbligo vaccinale over 50 a giugno Se ad aprile si potrà mangiare o bere nei locali all'aperto senza dover mostrare la certificazione verde, per l'obbligo vaccinale sugli over 50 bisognerà aspettare qualche mese oltre. "L'obbligo resterà fino al 15 giugno", ha osservato il sottosegretario in quota Pd. "C'è una valutazione che stiamo facendo, sulla quale personalmente sono d'accordo, di trasformare, prima del 15 giugno, il Green pass rafforzato in green pass base, questo consentirebbe a molti cittadini di tornare a lavorare ovviamente facendosi il tampone ogni due giorni. Una data precisa ancora non c'è - ha aggiunto - ma l'ipotesi è anticipare la data del 15 giugno".