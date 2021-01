Covid, coppia festeggia 54 anni di matrimonio in ospedale: auguri e torta in corsia

Non si sono separati nemmeno a causa del Covid Giovannina e Michelarcangelo , sposati da 54 anni. Il virus ha costretto entrambi al ricovero e proprio in ospedale hanno festeggiato il loro anniversario di nozze, con tanto di torta recapitata dai figli. E' accaduto al "Ceppo" di Pistoia , dove la coppia si trova da un mese, nella stessa stanza. "Umanizzare le cure significa anche questo: festeggiare 54 anni di matrimonio nel setting cure intermedie del Ceppo di Pistoia nonostante il Covid 19", spiega Lucia Cirillo, coordinatrice infermieristica, che ha accolto il desiderio della coppia e dei figli e lo ha assecondato.

"Un percorso di cura efficace non può prescindere dal considerare anche gli aspetti affettivi ed emotivi”, sottolinea Cirillo. Nella stanza di degenza della coppia pistoiese si è così svolta la piccola festicciola per festeggiare i 54 anni di matrimonio di Giovannina e Michelarcangelo perché così hanno voluto anche i figli che hanno organizzato insieme agli infermieri la gradita sorpresa. "E' stato un momento di grande emozione anche per noi e siamo felici di aver potuto condividere con gli anziani degenti anche questa esperienza”,hanno dichiarato gli operatori.