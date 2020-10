Covid, Conte: "Lockdown? Possibili misure restrittive per le Regioni"

Ansa

Per le Regioni "abbiamo predisposto la possibilità per i presidenti di introdurre misure restrittive non appena se ne presenti la necessità. Per quelle di allentamento occorre invece un'intesa con il ministro della Salute". Lo ha affermato Giuseppe Conte, parlando di un eventuale lockdown in Campania e altre Regioni. Il nuovo aumento dei casi, ha aggiunto il premier, "non può non preoccupare e non spingerci a rispettare tutte le regole".