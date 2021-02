Covid, Confindustria: pronti ad aprire fabbriche per vaccinazioni

Ansa

Gli industriali sono pronti ad aprire fabbriche e uffici per vaccinare i dipendenti e i loro familiari: ad annunciarlo è il numero uno di Confindustria, Carlo Bonomi. La proposta, spiega, è già stata avanzata a Palazzo Chigi per dare un'accelerazione alla campagna vaccinale facendo come all'estero, con l'utilizzo delle strutture già esistenti: fiere, aeroporti, stazioni.