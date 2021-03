Covid, commissario Figliuolo: 3 milioni di dosi entro fine mese

Ansa

"Il piano vaccinale non deve cambiare ogni due settimane: le Regioni hanno la programmazione bimensile delle aziende più grandi. Di Pfizer e AstraZeneca sanno già cosa arriva fino a fine aprile. Di Pfizer sanno addirittura le date". Lo ha detto il commissario per l'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, confermando l'arrivo di circa "tre milioni di dosi per fine mese", che "ci porteranno a un totale di 14 milioni e 170.000 dosi".