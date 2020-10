Covid, Cirio: "A confini con Francia controlli febbre a campione"

LaPresse

Il governatore Alberto Cirio ha annunciato che il Piemonte effettuerà una "azione informativa e di controllo a campione" ai varchi di frontiera con la Francia. "La nostra protezione civile sta allestendo delle tende dove, affiancati dalla polizia, misureremo la febbre a campione a chi arriva - ha spiegato -. In caso di febbre, intimeremo di recarsi all'Asl più vicina per essere preso in carco dal sistema sanitario regionale".